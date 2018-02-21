Предпродажи венесуэльской криптовалюты El Petro достигли почти 600 млн евро

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Предпродажи национальной криптовалюты Венесуэлы El Petro достигли 735 миллионов долларов через 20 часов после объявления о выходе токена на рынок.

"Большим проблемам – грандиозные решения! Отличное начало для старта – мы получили заявок на покупку El Petro на 4,77 миллиарда юаней, что эквивалентно 596 миллионам евро, а в долларах – 735 миллионам", – сообщил президент страны Николас Мадуро.

Венесуэла стала первой страной с национальной криптовалютой. Стоимость одного токена El Petro эквивалентна цене барреля нефти. Всего в стране будет выпущено 100 миллионов криптомонет, сообщает "Вечерняя Москва".

Платформу для транзакций с криптовалютой создаст компания Zeus (Россия). Мадуро делает ставку на рынок токенов, как на способ решить экономические проблемы страны. Во время старта продаж криптовалюты он уже заявлял, что новшество принесет Венесуэле прибыль и процветание.

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