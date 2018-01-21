Мадам Трюк из "Гарри Поттера" пожаловалась, что ее никто не домогался

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Актриса Зои Уонамейкер, исполнившая роль мадам Трюк в фильме "Гарри Поттер и философский камень", в шутку пожаловалась, что ее никто не домогался. Об этом сообщает The Daily Mirror.

Уонамейкер заявила, что в 1970-е годы в сфере шоу-бизнеса домогательства не были редкостью, особенно в крупных телекомпаниях. Однако ее это не коснулось.

По словам актрисы, мужчины часто приставали к ее подруге, которая работала редактором сценариев. "Меня просто раздражало то, что никто не пытался сделать подобное со мной", – сказала Уонамейкер.

В 2017 году секс-скандал начался с обвинений в адрес Харви Вайнштейна, затем жалобы поступили на Кевина Спейси, Стивена Сигала, Оливера Стоуна, Шарля Дютуа, Дастина Хоффмана. В декабре 2017 года американская певица Джой Вилла обвинила в домогательствах Кори Левандовски, одного из бывших руководителей предвыборного штаба Дональда Трампа.