Турция анонсировала наземную операцию в Сирии на 21 января

21 января, 08:47
Фото: ТАСС/Zuma/Emrah Oprukcu
Турецкие вооруженные силы могут начать наземную операцию в сирийском Африне 21 января, заявил накануне премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.
По его словам 20 января турецкая авиация поразила большинство из намеченных целей, передает РИА Новости.
"Завтра [в воскресенье, портал Москва 24), в зависимости от обстоятельств, наши сухопутные войска выполнят необходимую работу", – заявил Йылдырым. Турки будут действовать совместно с оппозиционной Свободной сирийской армией.
Операция "Оливковая ветвь" против вооруженных формирований курдов в сирийском Африне стартовала 20 января в 17:00 мск. По данным генштаба Турции, в ней участвовали 72 самолета, были поражены 108 из 113 намеченных целей.
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