В Берлине вооруженный пенсионер требовал уступить ему место в метро

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В Берлине 78-летний мужчина требовал уступить ему место в метро, угрожая пистолетом.

Свои требования пожилой мужчина высказывал 25-летней пассажирке столичного метрополитена, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный портал немецкой столицы. Он представился девушке полицейским, после чего показал пистолет, находившейся в его пакете для покупок. В итоге, получив отказ, мужчина сменил вагон поезда.

Полиция задержала "полицейского"и доставила в участок. Личность нарушителя установили и отпустили, изъяв оружие. Расследование инцидента продолжается.