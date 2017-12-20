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В мире

20 декабря, 02:15

Генассамблея ООН поддержала РФ в борьбе с прославлением нацизма

за рубежом политика

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Генеральная Ассамблея ООН поддержала призыв России бороться с прославлением нацизма.

Традиционно против российского проекта выступили только США и Украина, сообщает РИА Новости. Проект резолюции поддерживали 133 страны, воздержались при голосовании 41 государство.

В документе Россия выражает озабоченность по поводу частых попыток и действий по осквернению или разрушению памятников, воздвигнутых в честь "борцов" против нацизма в годы Второй мировой войны. Также в проекте резолюции Россия осуждает незаконную эксгумацию или перенос останков таких людей.

В тексте затронуты инциденты, связанные с прославлением и пропагандой идей нацизма, а также отмечается рост случаев расистского характера по всему миру.

Ранее сообщалось, что в начале ноября этого года Россия представила Генеральной Ассамблее ООН проект резолюции по борьбе с нацизмом.

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