Суд арестовал владельца отеля в Одессе, где при пожаре погибли девять человек

Владелец одесской гостиницы "Токио Стар" Вадим Черный арестован Киевским районным судом на два месяца без права внесения залога – ранее из-за пожара в отеле погибли девять человек, еще десять пострадали. Об этом пишет ТАСС.
Черного задержали 18 августа. Ему предъявили обвинение по факту нарушения требований пожарной безопасности в гостинице, повлекшего гибель людей. Кроме владельца отеля, по делу задержаны еще три фигуранта.
Инцидент произошел в ночь на 17 августа. Огонь вспыхнул на втором этаже, общая площадь возгорания составила тысячу квадратных метров. С пламенем боролись 65 спасателей, задействовали 13 спецмашин. Возбуждены два уголовных дела по статьям "Нарушение требований пожарной безопасности" и "Служебная халатность". Президент Украины Владимир Зеленский взял расследование трагедии под личный контроль.
При пожаре в гостинице Одессы погибли девять человек
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.