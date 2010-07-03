Суд арестовал владельца отеля в Одессе, где при пожаре погибли девять человек

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Владелец одесской гостиницы "Токио Стар" Вадим Черный арестован Киевским районным судом на два месяца без права внесения залога – ранее из-за пожара в отеле погибли девять человек, еще десять пострадали. Об этом пишет ТАСС.

Черного задержали 18 августа. Ему предъявили обвинение по факту нарушения требований пожарной безопасности в гостинице, повлекшего гибель людей. Кроме владельца отеля, по делу задержаны еще три фигуранта.

Инцидент произошел в ночь на 17 августа. Огонь вспыхнул на втором этаже, общая площадь возгорания составила тысячу квадратных метров. С пламенем боролись 65 спасателей, задействовали 13 спецмашин. Возбуждены два уголовных дела по статьям "Нарушение требований пожарной безопасности" и "Служебная халатность". Президент Украины Владимир Зеленский взял расследование трагедии под личный контроль.