Совфед эмоционально высказался о затянувшемся Brexit

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров высказался о решении Евросоюза поддержать проект соглашения Великобританией по Brexit.

По его словам, голосование было формальным, но главное, что британский парламент согласился с документом.

"Этот процесс начал раздражать уже всех, поскольку сильно затянулся. К тому же все-таки Великобритания выходит на выгодных для Евросоюза условиях", – сказал Джабаров в беседе с RT.

Все страны, входящие в Евросоюз, поддержали проект соглашения с Великобританией по Brexit.

В начале ноября СМИ сообщали, что премьер-министру Терезе Мэй удалось добиться от Брюсселя уступок по вопросу сохранения страны в составе таможенного союза ЕС после Brexit. В частности, по данным СМИ, в ЕС согласились, что нормативный контроль товаров будет осуществляться на фабриках и в магазинах, а не на границе.

В июне 2016 года в Великобритании прошел референдум. Отделение поддержали 51,9% избирателей. Ожидается, что выход состоится в марте будущего года. Переговоры между Великобританией и ЕС сопровождаются трудностями, связанными с условиями договора о выходе.