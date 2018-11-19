Совфед эмоционально высказался о затянувшемся Brexit

19 ноября 2018, 17:48
Фото: портал Москва 24/Роман Балаев
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров высказался о решении Евросоюза поддержать проект соглашения Великобританией по Brexit.
По его словам, голосование было формальным, но главное, что британский парламент согласился с документом.
"Этот процесс начал раздражать уже всех, поскольку сильно затянулся. К тому же все-таки Великобритания выходит на выгодных для Евросоюза условиях", – сказал Джабаров в беседе с RT.
Все страны, входящие в Евросоюз, поддержали проект соглашения с Великобританией по Brexit.
В начале ноября СМИ сообщали, что премьер-министру Терезе Мэй удалось добиться от Брюсселя уступок по вопросу сохранения страны в составе таможенного союза ЕС после Brexit. В частности, по данным СМИ, в ЕС согласились, что нормативный контроль товаров будет осуществляться на фабриках и в магазинах, а не на границе.
В июне 2016 года в Великобритании прошел референдум. Отделение поддержали 51,9% избирателей. Ожидается, что выход состоится в марте будущего года. Переговоры между Великобританией и ЕС сопровождаются трудностями, связанными с условиями договора о выходе.
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