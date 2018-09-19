Путин и Асад не контактировали после инцидента с Ил-20 в Сирии

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Владимир Путин и Башар Асад не контактировали после инцидента с российским Ил-20, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Дамаск сделал официальное заявление, а были ли предоставлены какие-либо данные по этой ситуации со стороны сирийской армии, Кремлю неизвестно.

Песков порекомендовал уточнять этот вопрос в министерстве обороны, передает РИА Новости.

Вечером 17 сентября российский Ил-20 перестал выходить на связь. Позже выяснилось, что он попал под удар ПВО Сирии, которая в тот момент отражала атаку израильских военных. По данным Минобороны РФ, израильские истребители прикрывались российским самолетом, в результате чего он и был сбит. Жертвами инцидента стали 15 военнослужащих.

Владимир Путин заявил, что к гибели российского самолета Ил-20 в Сирии привела цепь случайных трагических обстоятельств. Также российский лидер призвал не сравнивать эту трагедию с инцидентом на границе Сирии и Турции, где три года назад сбили российский Су-24.