Румынский певец попал под поезд и погиб во время трансляции в прямом эфире

Фото: соцсети

Румынский певец Тави Пустиу попал под поезд и погиб во время трансляции в прямом эфире. Смерть артиста транслировалась подписчикам, передает The Sun.

29-летний поп-исполнитель ехал вместе с женой на машине Ford Fiesta. При управлении транспортным средством мужчина транслировал происходящее в Сеть. В ролике, размещенном на странице певца, видно, что незадолго до аварии он курил в авто и слушал музыку.

По информации полицейских, Пустиу скончался на месте ДТП. При этом жена певца получила многочисленные травмы, ее доставили в больницу. Как рассказали медики, она находится в крайне тяжелом состоянии.

Следователи добавили, что авария случилась из-за несоблюдения правил движения на железнодорожном переезде.

Видео: YouTube/OneProductionMusicRomaniaOficial