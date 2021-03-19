Не менее 15 человек умерли из-за отравления мясом черепахи на Мадагаскаре – СМИ

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Не менее 15 человек скончались после отравления мясом морской черепахи на востоке Мадагаскара. Об этом пишет издание Gazette de la Grande Isle.

Инцидент произошел в городе Ватумандри, регион Ацинанана. СМИ сообщают, что больше половины умерших – дети.

По данным местной газеты Express de Madagascar, черепаху поймал местный рыбак. После этого ее мясо продавалось на рынке нелегально, так как свободная реализация данного продукта в стране запрещена.

Уточняется, что всего от отравления пострадали порядка 100 человек. В район случившегося отправились губернатор региона Ришар Теодор Рафидисон и глава местного Минздрава Мари-Селестин Зафиарисон.

Ранее 10 школьников обратились к врачам с признаками отравления в Барнауле. У учеников наблюдались такие симптомы, как рвота, расстройство желудка и температура. Позднее детям поставили диагноз "гастроэнтерит", "дисперсия", "дисфункция ЖКТ".