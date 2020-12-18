Президент Абхазии рассказал о помощи со стороны РФ в борьбе с коронавирусом

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Президент Абхазии Аслан Бжания рассказал о помощи, которую Россия оказала республике в вопросе борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает RT.

"Колоссальную помощь нам оказала Россия. В городе Сухум развернут военный госпиталь Минобороны России. Там на 150 мест", – заявил политик.

По словам Бжании, в медучреждении работают более 100 врачей и военных специалистов. Благодаря помощи РФ распространение COVID-19 в Абхазии удалось локализовать.

Меры по борьбе с коронавирусом в республике ранее продлили. Ограничения установлены на срок до 12 января 2021 года.

В августе 2020 года РЖД возобновили курсирование пассажирских поездов между РФ и Абхазией. Ограничения были вызваны пандемией коронавируса.

