В Швеции изменили стратегию борьбы с коронавирусом

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Шведские власти изменили стратегию борьбы с COVID-19 из-за роста заболеваемости среди населения. Об этом сообщает издание The Daily Mail.

Правительство страны не вводило широких ограничений в первую волну распространения коронавируса, однако теперь вынуждено перейти к локальным карантинным мерам.

Властям регионов передадут право просить граждан избегать общественных мест и вводить ограничения на пользование общественным транспортом. Эти правила рассматриваются как рекомендации, а не требования.

Власти Швеции рассчитывали на формирование коллективного иммунитета среди населения страны, однако рост заболеваемости показал, что эти надежды не оправдались. С момента начала пандемии в Швеции диагностировали более 103 тысяч случаев заражения при порядка 6 тысячах летальных случаев.

В августе сообщалось, что за первое полугодие 2020 года в Швеции умерли 51 405 человек. Этот показатель стал антирекордом относительно аналогичного периода 1869 года.

