Умер бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан

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Бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан умер на 81-м году жизни. Об этом сообщили в Международной организации по миграции ООН, передает РИА Новости.

В организации отметили, что скорбят о потере такого человека.

Аннан занял пост генсекретаря ООН в 1997 году. В 2001 его переизбрали на второй срок. Благодаря этому, а также его успешной посреднической миссии в Кении в 2008 году, он был избран представителем ООН в Сирии.

В последние годы жизни он работал в Швейцарии и возглавлял Фонд своего имени.