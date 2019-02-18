Скончался герой фотографии 1945 года "Поцелуй на Таймс-сквер"

Фото: "V-J Day in Times Square", Alfred Eisenstaedt
Ветеран американских ВМС Джордж Мендонса, ставший героем знаменитой фотографии "Поцелуй на Таймс-сквер", скончался в США. Ему было 95 лет, передает телеканал NBC со ссылкой на дочь моряка Шарон Моллер.
По ее словам, Мендонса умер 17 февраля от острой сердечной недостаточности в доме для престарелых города Мидлтаун. 19 февраля ему исполнилось бы 96 лет.
Ранее ушла из жизни медсестра Грета Циммер Фридман, которую на снимке целует Мендонса. Она скончалась в возрасте 92 лет в сентябре 2016 года.
Фотограф Альфред Эйзенштадт сделал ставший знаковым снимок 14 августа 1945 года на Таймс-сквер в Нью-Йорке. После того как президент США Гарри Трумэн объявил об окончании войны с Японией, на площади собралась ликующая толпа. Узнав радостные новости, 21-летняя Фридман выбежала на улицу. Там к ней подошел ранее ей незнакомый моряк Мендонса и страстно поцеловал. Для американцев фото стало символом победы. Как рассказал впоследствии сам Мендонса, в тот день у него было свидание с другой медсестрой − Ритой Петри, на которой он и женился.
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