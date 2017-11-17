Компанию Sputnik зарегистрировали в качестве иностранного агента в США

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Минюст Соединенных Штатов зарегистрировал компанию Sputnik – Reston Translator в качестве иноагента.

Информация об этом содержится на сайте, где перечислены все компании, попавшие в список иностранных агентов. Отмечается, что регистрация состоялась 15 ноября, передает РИА Новости.

Известно, что Sputnik не получал соответствующих требований от американских властей и самостоятельно как иноагент не регистрировался.

Накануне министерство юстиции России уведомило американские СМИ "Радио Свобода" и "Голос Америки", а также их проекты "Настоящее время", "Кавказ.Реалии" и "Idel.Реалии" о возможности признания их как иностранных агентов на территории РФ.

Ранее закон о признании иноагентами некоторых СМИ, зарегистрированных за рубежом, приняли в третьем, окончательном чтении депутаты Госдумы. Закон стал ответной мерой на притеснение российских СМИ в США.