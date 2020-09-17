Основатель Duty Free Фини пожертвовал все свои деньги на благотворительность

15:25
Фото: скриншот видео youtube.com/UC San Francisco (UCSF)
Основатель Duty Free Чак Фини решил пожертвовать свое многомиллиардное состояние на благотворительность. Об этом передает Forbes.
Как рассказал Фини, он оставил два миллиона для себя и жены, деньги нужны для безбедной жизни на пенсии. При этом остальное свое состояние 89-летний бизнесмен отдал на пожертвования.
За 40 лет американский филантроп перечислил разным благотворительным фондам восемь миллиардов долларов. "Мы многому научились. Оглядываясь назад, я понимаю, что можно было сделать некоторые вещи по-другому, но я все равно очень доволен", – поделился предприниматель.
Сам Фини проживает в скромной квартире в Сан-Франциско, уточнили журналисты издания.
Ранее благотворительная акция "Милосердие на бегу" началась в РФ. Главным забегом акции станет "Московский марафон", планирующийся 20 сентября.
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