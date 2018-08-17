Пентагон заподозрил, что Китай обучает армию ударам против США

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Пентагон подозревает, что Китай обучает военных наносить удары по США. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте ведомства.

"За последние три года вооруженные силы Китая быстро расширяли зону покрытия надводных военных операций, обретая опыт таких операций в стратегически важных морских районах и, вероятно, обучая вооруженные силы ударам против США и союзников", − говорится в документе, передает РИА Новости.

Согласно версии новой стратегии национальной обороны, которая была обнародована Пентагоном весной 2018 года, стратегическое соперничество между государствами является основной угрозой нацбезопасности США.

В документе представлены группы, бросающие вызов Соединенным Штатам. Первая из них – "ревизионистские державы", стремящиеся обеспечить мироустройство, которое противоречит американским "интересам и ценностям". К ним относятся Китай и Россия.

Авторы стратегии также считают, что в мире установилась нестабильная обстановка в плане безопасности, а конкурентное военное преимущество США "умаляется".