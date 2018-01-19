США назвали основную угрозу для своей безопасности

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Стратегическое соперничество между государствами, а не терроризм является основной угрозой национальной безопасности США. Это следует из рассекреченной версии новой стратегии национальной обороны, которая была обнародована Пентагоном, сообщает ТАСС.

"Главный вызов безопасности и процветанию США представляет возрождение долгосрочного стратегического соперничества тех, кого Стратегия национальной безопасности классифицирует как ревизионистские державы", – говорится в документе.

Авторы текста указывают на то, что США "сталкиваются с растущим мировым беспорядком". По их мнению, в мире установилась более сложная и нестабильная обстановка в плане безопасности. "Сегодня мы выходим из периода стратегической атрофии, осознавая, что наше конкурентное военное преимущество умаляется", – полагают в Пентагоне.

В документе представлены "три крупные группы, бросающие вызов" Соединенным Штатам. Первая из них – "ревизионистские державы", стремящиеся обеспечить такое мироустройство, которое противоречит американским "интересам и ценностям". К ним относятся Китай и Россия.

Вторая группа – "режимы-изгои, распространяющие террор, угрожающие соседям и желающие обзавестись оружием массового уничтожения, дестабилизируя важнейшие регионы". Это Иран и КНДР. Третья группа – "транснациональные организации террора".