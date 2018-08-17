Трамп отказался платить Турции за освобождение пастора Брансона

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет платить Анкаре за освобождение находящегося под домашним арестом в Турции американского пастора Эндрю Брансона, передает "Газета.ру".

Вместо этого он планирует "сэкономит на Турции", которая "использует США в своих интересах в течение многих лет". "Мы ничего не будем платить за освобождение невинного человека, и мы сэкономим на Турции", – написал глава государства в Twitter.

Вице-президент США Майкл Пенс ранее заявил, что турецким властям не стоит испытывать терпение Трампа по делу Брансона.

На фоне дела пастора Брансона выросло напряжение в отношениях Анкары и Вашингтона. 13 августа суд турецкого Измира отказался освободить пастора, которого обвиняют в пособничестве террористам в 2016 году.

В свою очередь Соединенные Штаты настаивают на освобождении духовника. В этой связи в начале августа Минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу за нарушения прав человека.

Затем Трамп принял решение поднять пошлины на алюминий и сталь из Турции – до 20 и 50 процентов соответственно, из-за чего турецкая национальная валюта лира обвалилась до исторического минимума. Турция, в свою очередь, также повысила пошлины на часть американских товаров.