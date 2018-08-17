Мост с туристами над водохранилищем в Китае обрушился из-за селфи

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Из-за туриста, который пытался сделать селфи в живописном районе водохранилища Дунцзянху в китайской провинции Хунань обрушился мост.

Как сообщает South China Morning Post, турист заблокировал проход по мосту, из-за чего образовалась пробка. В итоге мост не выдержал, десять человек упали в воду, четверо получили легкие травмы.



По предварительным данным, обрушение произошло из-за того, что турист стоял на сварочном стыке, который был тоньше, чем другие части моста.

Спасательные службы индийского штата Гоа ранее запретили делать селфи в некоторых зонах на пляжах. Поводом стали несколько инцидентов, когда туристы тонули, делая фотографии.