Живого сирийца достали из-под завалов спустя три месяца после землетрясения – СМИ

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

На севере провинции Алеппо в Сирии спасатели вытащили живого мужчину из-под завалов спустя три месяца после землетрясения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иранский новостной портал "Ахбар фоури".

На видео, которое показал портал, заметно, что выживший человек истощен, его лицо заросло бородой. По информации, он доставлен в больницу, его ждет длительная реабилитация. Медики пока не прокомментировали ситуацию.

Мощные землетрясения произошли на юго-востоке Турции 6 февраля. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал этот катаклизм самым сильным стихийным бедствием в государстве с 1939 года. По подсчетам, в Сирии из-за стихийного бедствия погибли 5,8 тысячи жителей.