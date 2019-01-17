В Сети снова высмеяли платье Меган Маркл

Пользователи Сети высмеяли платье, которое Меган Маркл выбрала для очередного официального появления на публике. Об этом пишут "Дни.ру".
16 января герцогиня Сассекская посетила подшефный ей фонд зоозащитников The Mayhew, а вечером вместе с принцем Гарри отправилась на премьеру шоу Cirque du Soleil в Альберт-холле. Показ организовали в поддержку благотворительной организации Sentebale, которой помогает принц.
Меган Маркл была одета в длинное темно-синее платье в пайетках с разрезом. Ее наряд дополнили черные босоножки на высоком каблуке и клатч. Однако многие интернет-пользователи посчитали выбор герцогини провальным. Они раскритиковали Маркл за "кривое" платье с "ужасными блестяшками". Некоторые также сочли ее макияж чересчур ярким.
"Раскрасили, будто ей не в качестве представительницы монархии присутствовать, а в качестве клоуна на арене выступать", – пишет автор одного из критических комментариев.
В декабре 2018 года Меган Маркл возмутила саму королеву появлением на The Fashion Awards в нарушение придворного протокола. На церемонии герцогиня Сассекская лично вручила награду лучшему дизайнеру женской одежды – Клэр Уэйт Келлер, которая разрабатывает коллекции для Givenchy. Кроме того, недавно полиция Орегона задержала сводного брата Маркл за вождение в нетрезвом виде. Ему пришлось извиняться перед родными за то, что навлек на них позор.
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