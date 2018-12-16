Милиция ДНР обстреляла украинских силовиков

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Представитель народной милиции ДНР Даниил Безсонов заявил, что украинские силовики попытались приблизиться к северным позициям республики.

"Наши наблюдатели своевременно выявили приближающегося противника и огнем из стрелкового оружия заставили его отказаться от выполнения задачи", – приводит слова Безсонова РИА Новости. Он также сообщил о ранении пяти украинских бойцов.

В конце ноября украинские военные устроили массированный обстрел жилых кварталов ДНР.