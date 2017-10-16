Художник Павленский поджег Банк Франции

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В соцсетях появились фотографии, на которых русский художник Петр Павленский стоит перед горящим Банком Франции.

По словам пользователя, опубликовавшего изображение, Павленский поджег здание в ночь на 16 октября, после чего его задержали полицейские, сообщает, "Лента.ру".

L'artiste russe Pavlenski arrêté par la police à 4h10 après avoir mis le feu à la Banque de France @afpfr @franceinfo pic.twitter.com/rGhzMMqhFp — Capucine Henry (@capucinema) 16 октября 2017 г.



Фотографии появились также в микроблоге активистки Сары Константин в Twitter. Она написала, что эта акция "разжигает огонь мировой революции".

В мае Павленский получил политическое убежище во Франции. Он известен своими эпатажными акциями. Художник пытался пройти в Кремль босиком, чтобы поговорить с президентом, прибивал свои половые органы к брусчатке, голым обматывался колючей проволокой перед зданием Законодательного собрания в Санкт-Петербурге и поджег дверь здания ФСБ на Лубянке.