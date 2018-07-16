Ростуризм предупредил об опасности путешествий на Филиппины из-за шторма

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Ростуризм заявил о шторме на Филиппинских островах и призвал туроператоров сообщать клиентам о надвигающейся стихии.

"Ситуационно-кризисный центр МИД России передал, что 16 – 17 июля на севере острова Лусон прогнозируется штормовой ветер и проливной дождь из-за тропической депрессии "Генри"", – говорится на сайте ведомства.

Помимо этого, после обращения президента Республики Филиппины к парламенту в палате представителей "Батасанг Памбанса" в Кесон-Сити будут усилены меры безопасности и изменены транспортные маршруты, в том числе в аэропорту Ниной Акуино.

Ранее в Национальном центре США по слежению за ураганами (NHC) сообщили о том, что в Атлантике начал бушевать тропический шторм "Берил". По информации специалистов, ураган был зафиксирован в 2140 километрах от Малых Антильских островов.