В Африке от коронавируса вылечились более 2 млн человек

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Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке сообщило, что число вылечившихся от коронавируса в стране превысило два миллиона человек, передает RT.

"На Африканском континенте подтверждено свыше 2,3 миллиона случаев коронавируса. Более 2 миллионов человек выздоровели и более 56 тысяч скончались", – сообщили в ВОЗ.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что не стоит ждать окончания пандемии коронавируса в ближайшие месяцы, уточнив, что для этого нужно будет пройти долгий путь. По ее словам, сперва нужно выработать достаточный уровень иммунитета, используя вакцину.

Во всем мире, по данным ВОЗ, выявлено более 71 миллиона случаев коронавируса, свыше 1,608 миллиона человек скончались. В России зафиксировано 2 707 945 случаев коронавируса. За весь период умерли 47 968 человек, выздоровели 2 149 610 человек.

