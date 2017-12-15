Страны-участницы РСМД подтвердили укрепление ДРСМД

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Россия, США, Украина, Белоруссия и Казахстан подтвердили, что будут укреплять Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В заявлении госдепартамента сказано, что страны-участницы считают ДРСМД важной частью в существующей системе международной безопасности, ядерном разоружении и нераспространении. Делегации продолжат работать над его сохранением и укреплением, сообщает РИА Новости.

Ранее американские конгрессмены выдвинули предложение о выходе США из ДРСМД. Республиканец Майк Роджерс считает, что нет смысла продолжать соблюдать положения договора в то время, когда "единственный другой его участник отошел от него".

ДРСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров.