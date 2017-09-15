15 сентября 2017, 10:26В мире
Глава "Лаборатории Касперского" выступит в Конгрессе США
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Глава российской компании-разработчика антивирусов и защитных систем "Лаборатория Касперского" выступит на слушаниях в Конгрессе США, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Евгений Касперский рассказал, что принял приглашение к даче показаний перед комитетом американской палаты представителей по науке, космосу и технологиям. Он отметил, что с нетерпением ждет публичного обсуждения утверждений о продуктах "Лаборатории".
Слушания с участием Касперского состоятся 27 сентября.
Ранее министерство внутренней безопасности США обязало все государственные учреждения в трехмесячный срок прекратить использование продукции "Лаборатории Касперского".
В июле Вашингтон исключил компанию из списка поставщиков программного обеспечения. В США считают, что это поможет избежать "проникновения Кремля в американские сети".
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