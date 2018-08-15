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В мире

15 августа 2018, 17:00

Наехавшего на людей в Лондоне водителя арестовали за второе преступление

за рубежом происшествия

Фото: АР/Alastair Grant

Совершивший наезд на людей у здания парламента в Лондоне водитель арестован по подозрению в совершении двух преступлений, включая покушения на убийство, сообщает британская полиция.

"Мужчина, который является британским подданным родом из Судана, был задержан на месте происшествия вооруженными офицерами полиции. Его арестовали по подозрению в совершении, подготовке и подстрекательстве к осуществлению теракта на основании статьи 41 закона о борьбе с терроризмом от 2000 года", – цитирует правоохранителей ТАСС.

В полиции добавили, что к инциденту у здания парламента добавились подозрения в покушении на убийство.

В прессе ранее появилась информация, что 29-летнего мужчину зовут Салих Хатер. Он находится под стражей в полицейском участке в южной части Лондона.

Инцидент произошел 14 августа. Житель Бирмингема и прибыл в британскую столицу, где несколько часов объезжал туристические места, пока не совершил наезд на пешеходов. Пострадали три человека, их госпитализировали.

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