В МВД Италии сообщили о 31 погибшем при обрушении моста в Генуе

Фото: Zuma\TASS/Alberto Lingria

В МВД Италии заявили, что при обрушении моста в Генуе погиб 31 человек, сообщает ТАСС.

Ранее власти региона сообщали, что число жертв катастрофы составило 26. По данным местных СМИ, среди погибших есть двое детей.

Мост через реку, соединяющий две части Генуи, обрушился днем 14 августа. Он был построен в 1960-х годах и отремонтирован два года назад. По мосту проходит скоростная автомагистраль А10. Во время аварии на мосту было 35 легковых машин и три грузовика.

Предварительно, в качестве причины обрушения называются серьезные недостатки в обслуживании.