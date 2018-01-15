Саакашвили прокомментировал "обещание" Порошенко не вредить России‍

15 января, 09:34
Фото: ТАСС/Zuma/Nazar Furyk
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал опубликованное в СМИ "обязательство" президента Украины Петра Порошенко не вредить интересам России.
"Я не графолог, чтобы сопоставлять почерк. И все же при том, что я считаю президентство Порошенко на этом этапе уже очень вредным для страны, не могу поверить, чтобы он был таким глупым, чтобы оставить такой официальный документ о сотрудничестве с ФСБ", – написал Саакашвили на своей странице на Facebook, сообщает "Газета.ру".
Ранее телеканал "Рустави-2" опубликовал документы, которые Петр Порошенко якобы написал лично. Из них следует, что в феврале 2007 года в аэропорту Пулково в Петербурге он составил письмо директору ФСБ, в котором утверждал, что не имеет отношения "к антироссийской кампании президента Виктора Ющенко". В тексте письма также отмечалось, что Порошенко обязуется соблюдать российские законы и не планирует принимать участия в деятельности, направленной против интересов РФ.
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