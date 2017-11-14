14 ноября 2017, 04:34В мире
Мэй заявила о нежелании возвращаться к холодной войне с Россией
Фото: ТАСС/Zuma/Pete Maclaine
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала визит главы МИД Бориса Джонсона в Россию. По ее словам, Лондон не хочет находиться в состоянии постоянной конфронтации с Москвой.
"Мы не хотим возвращаться к холодной войне или находиться в состоянии постоянной конфронтации. Поэтому, в то время как мы должны остерегаться, мы также хотим действовать, поэтому в ближайшие месяцы министр иностранных дел будет посещать Москву", – цитирует "Газета.ru" слова премьера Виликобритании.
Тереза Мэй также заявила, что сильная и процветающая Россия, играющая по правилам, будет в интересах не только Соединенного Королевства, но и всего мира.
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