Мэй заявила о нежелании возвращаться к холодной войне с Россией

Фото: ТАСС/Zuma/Pete Maclaine

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала визит главы МИД Бориса Джонсона в Россию. По ее словам, Лондон не хочет находиться в состоянии постоянной конфронтации с Москвой.

"Мы не хотим возвращаться к холодной войне или находиться в состоянии постоянной конфронтации. Поэтому, в то время как мы должны остерегаться, мы также хотим действовать, поэтому в ближайшие месяцы министр иностранных дел будет посещать Москву", – цитирует "Газета.ru" слова премьера Виликобритании.

Тереза Мэй также заявила, что сильная и процветающая Россия, играющая по правилам, будет в интересах не только Соединенного Королевства, но и всего мира.

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