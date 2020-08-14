Скончался английский гитарист Джулиан Брим

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Английский гитарист, обладатель четырех наград "Грэмми" Джулиан Брим ушел из жизни. Ему было 87 лет, передает ТАСС.

"С большим сожалением сообщаем, что английский классический гитарист и лютнист, командор ордена Британской империи Джулиан Брим, родившийся в 1933 году, умер мирно во сне в своем доме сегодня, 14 августа", – уточнили в компании "Джеймс Браун Менеджмент".

В музыкальной компании, которая представляет интересы певца, не сказали, что стало причиной его смерти.

Джулиан Брим родился 15 июля 1933 года в Великобритании. Со своим первым сольным гитарным концертом Брим выступил в 13 лет. В 1959 музыкант основал ансамбль "Julian Bream Consort". За альбом, записанный совместно Джоном Уильямсом в 1973 году, они получили премию "Грэмми". Брима признавали одним из самых выдающихся гитаристов в мире XX века.