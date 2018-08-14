Машина врезалась в ограждение у парламента Великобритании

14 августа, 11:43
Фото: АР/Sam Lister
Легковой автомобиль врезался в ограждение у здания парламента Великобритании, сообщается на официальной странице Скотленд-Ярда в Twitter. Пострадали несколько пешеходов, однако их жизни ничего не угрожает.
ДТП произошло рано утром 14 августа. Находящегося за рулем машины мужчину задержали. Все прилегающие к Парламентской площади улицы закрыты для движения автотранспорта и пешеходов. Также ограничен вход на станцию метро "Вестминстер".
В СМИ появились кадры с места происшествия, снятые очевидцами. Согласно им, седан серебристого цвета врезался в железобетонное ограждение у британского парламента напротив Вестминстерского аббатства. При столкновении капот машины сильно деформировался.
At 0737hrs today, a car was in collision with barriers outside the Houses of Parliament. The male driver of the car was detained by officers at the scene. A number of pedestrians have been injured. Officers remain at the scene. We will issue further info when we have it.— Metropolitan Police (@metpoliceuk) 14 августа 2018 г.
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