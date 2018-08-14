Машина врезалась в ограждение у парламента Великобритании

Фото: АР/Sam Lister

Легковой автомобиль врезался в ограждение у здания парламента Великобритании, сообщается на официальной странице Скотленд-Ярда в Twitter. Пострадали несколько пешеходов, однако их жизни ничего не угрожает.

ДТП произошло рано утром 14 августа. Находящегося за рулем машины мужчину задержали. Все прилегающие к Парламентской площади улицы закрыты для движения автотранспорта и пешеходов. Также ограничен вход на станцию метро "Вестминстер".

В СМИ появились кадры с места происшествия, снятые очевидцами. Согласно им, седан серебристого цвета врезался в железобетонное ограждение у британского парламента напротив Вестминстерского аббатства. При столкновении капот машины сильно деформировался.