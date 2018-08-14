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На западе Швеции неизвестные устроили массовый поджог автомобилей.

Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на местные СМИ, больше всего машин пострадало в населенных пунктах Тролльхеттан и Гетеборг.

По словам очевидцев, у поджигателей были с собой канистры с бензином и биты, которыми они разбивали стекла автомобилей. Все злоумышленники были одеты в темную одежду с капюшонами, так что опознать их пока не удалось.

Сотрудники правоохранительных органов отметили, что такой масштабный поджог произошел в Швеции впервые. По предварительным данным, преступники координировали свои действия через социальные сети.