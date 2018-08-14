Посольство РФ рассказало о состоянии пострадавших в Таджикистане альпинистов

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Четверо альпинистов из России, которые пострадали в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в горах Памира, находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщили в посольстве РФ в Таджикистане, всего в медицинские учреждения города Душанбе с травмами различной степени тяжести доставлены десять российских граждан. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Жесткая посадка вертолета Ми-8 произошла 29 июля, когда альпинисты возвращались в базовый лагерь в низовьях ледника Фортамбек после восхождения на пик Исмоили Сомони – высочайшую вершину Таджикистана (7495 метров).

На борту находились 13 россиян, белорус, испанец и три члена экипажа – граждане Таджикистана. Три российских спортсмена и два члена экипажа погибли. Выжившие получили тяжелые травмы и обморожения.