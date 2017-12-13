ОИС признала Восточный Иерусалим столицей Палестины

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Организация исламского сотрудничества (ОИС) признала Палестину государством, а его столицей – Восточный Иерусалим. Решение приняли после того, как президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля.

В документе ОИС отмечается, что Восточный Иерусалим оккупирован, передает "Интерфакс". В Организацию исламского сотрудничества входят 57 государств-членов.

ОИС призывает мировое сообщество последовать своему примеру и признать Восточный Иерусалим столицей Палестины. Также члены организации потребовали от Израиля "прекратить оккупацию" города.