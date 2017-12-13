Транзит газа через Украину упал на 23 процента из-за аварии в Австрии

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Транзит газа по территории Украины снизился на 23 процента – до двухсот миллионов кубометров в сутки. Снижение произошло из-за аварии 12 декабря на газовом хабе компании OMV в австрийском Баумгартене.

"Украина своевременно выполняет заявки европейских стран-импортеров и готова увеличить объемы прокачки голубого топлива в Европу после поступления соответствующей заявки", – заявил советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Белявский, передает РИА Новости.

Импорт газа из ЕС стабильный, добавил советник. Объемы поставок на уровне 32,2 миллиона кубов в сутки. На украинских потребителях инцидент в Австрии не сказался.

Газовый хаб в Баумгартене – международная площадка торговли голубым топливом. Входит в тройку крупнейших газораспределительных центров в Европе. Через эту станцию прокачивается около трети всего объема российского газа, поставляемого в Западную Европу.