Британское правительство согласовало текст соглашения о Brexit

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Британское правительство согласовало с Брюсселем текст соглашения о Brexit и ожидает ответа от ЕС. Об этом заявил официальный представитель кабинета министров Соединенного Королевства.

"Некоторые незначительные вопросы сохраняются. Эти остающиеся проблемы – в Брюсселе", – сказал он, передает РИА Новости.

Он также отметил, что переговоры по Brexit продолжались накануне в Брюсселе до позднего вечера и возобновились во вторник утром. По его словам, премьер-министр Тереза Мэй также сообщила правительству, что переговорный процесс идет хорошо, стороны демонстрируют прогресс.

Ранее стало известно, что Евросоюз отклонил ключевое предложение премьер-министра Великобритании. Мэй рассчитывала преодолеть "финальный барьер" в переговорах с Брюсселем, предложив разработать "независимый механизм" для решения "таможенной головоломки". По словам экспертов, глава правительства Великобритании видит в этом механизме возможность избежать жесткой границы с Северной Ирландией.

Переговоры между Великобританией и ЕС проходят непросто. В начале ноября СМИ сообщали, что Терезе Мэй удалось добиться от Брюсселя уступок по вопросу сохранения страны в составе таможенного союза ЕС после Brexit. В частности, по данным британской прессы, в ЕС согласились, что нормативный контроль товаров будет осуществляться на фабриках и в магазинах, а не на границе.