Во Франции различия по полу и расе исключили из конституции

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Из конституции Франции исключили слово "раса" и запретили использовать в ней "разделение по половому признаку". Новость прозвучала в эфире радиостанции Europe 1, передает газета "Известия".

Таким образом Франция решила обеспечить равенство всех граждан перед законом. За изменение в конституции в июне проголосовали 119 парламентариев.

"Франция обеспечивает равенство перед законом всех граждан без различия пола, происхождения и религии", – написано в новой редакции.

Ранее в документе указывалось о "равенстве перед законом всех граждан без различия происхождения, расы и религии".

Новая поправка вступила в силу 12 июля.