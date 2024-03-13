Британский "миллиардер" Стивен Бир разорился после выхода из тюрьмы

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Победивший на британском реалити-шоу Celebrity Big Brother Стивен Бир разорился после того, как вышел из тюрьмы, сейчас он вынужден жить с матерью в пригороде Лондона на пособие по безработице. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на издание Daily Mail.

До заключения Бир часто называл себя миллиардером, а также участвовал в различных шоу. По данным СМИ, в колонию он попал после публикации ролика интимного характера с участием его девушки, которое было снято без ее ведома. Правоохранители признали его виновным и приговорили почти к двум годам тюрьмы.

Мужчина был освобожден досрочно в январе 2024 года, спустя 11 месяцев заключения. Биру предстоит выплатить девушке 23 тысячи фунтов (2,7 миллиона рублей).

Ранее сообщалось о том, что женщина обратилась в полицию, обвинив супруга в распространении интимного видео с их участием. В прессе писали, что речь идет о 25-летней жительнице Москвы. Со слов девушки, ее муж 1991 года рождения публикует в Сети видеоматериалы с их интимной жизнью.