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10:04

Дикая свинья на Багамах укусила за ягодицу фитнес-модель

за рубежом

10:04

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Свинья укусила звезду Instagram за ягодицу. Пострадавшая разместила видео у себя на странице. На кадрах видно, как фитнес-модель Мишель Левин позирует на съемках на Багамах. Вдруг к ней подбегает дикое животное и вцепляется прямо в то место, которое девушка активно качает.

Модель успела убежать и увернуться от другой свиньи, которая, вероятно, планировала укусить ее за вторую ягодицу, сообщает телеканал Москва 24.

Мишель Левин – латиноамериканская представительница фитнес-индустрии. Число ее подписчиков в Instagram превышает 13,4 миллиона.

Свиньи – символ небольшого, площадью меньше квадратного километра, острова Биг-Мейджор, расположенного на Багамах. Свиньи не боятся людей и встречают многочисленные лодки с туристами, которые приплывают сюда, чтобы сфотографироваться с животными и покормить их.

за рубежом

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