В Германии отреагировали на угрозы посла США немецким компаниям

Фото: ТАСС/DPA/Stefan Sauer

В Германии отреагировали на заявление посла США Ричарда Гренелла о возможных санкциях из-за "Северного потока – 2", сообщает Spiegel.

Ранее сообщалось, что Гренелл не исключил возможность введения санкций против немецких компаний, поддерживающих "Северный поток – 2". Он напомнил, что Штаты выступают против реализации проекта, так как убеждены в серьезных геополитических последствиях для партнеров Вашингтона в Европе. Посол утверждает, что ряд стран разделяют американскую озабоченность "нарастающе агрессивным поведением России".

С критикой этой позиции выступили несколько политиков. Замглавы фракции партии "Левые" в бундестаге Фабио Де Мази заявил, что санкции США в отношении немецких компаний противоречат международному праву. Похожей позиции придерживаются замглавы Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер и спикер по вопросам внешней политики фракции ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Хардт.

При этом МИД ФРГ посоветовал германским компаниям BASF и Uniper, получившим от посла США Ричарда Гренелла письма с угрозами введения санкций, не отвечать на послания.

В рамках "Северного потока – 2" уже уложено около 300 километров трубопровода. Проект предполагает строительство газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии длиной свыше 1200 километров.

Стоимость строительства оценивается в 9,5 миллиардов евро, запуск ожидается до конца 2019 года. Цель проекта – обеспечение надежных поставок газа в Европу.

Большинство стран Евросоюза поддерживает строительство. Финляндии, Швеции, и Германии, через территориальные воды которых проходит трубопровод дали свое согласие на строительство.

Против выступает Дания, а также страны Прибалтики, Польша, Украина и Словакия, в обход которых идет газопровод. США не раз заявляли о желании продавать Европе свой СПГ.