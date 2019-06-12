Здание суда в Киеве эвакуируют из-за сообщения о минировании

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Работников и посетителей Шевченковского районного суда в Киеве эвакуируют из-за сообщения о минировании, сообщает РИА Новости.

О том, когда работа суда возобновится, сообщат дополнительно. После проверки опасных предметов там не обнаружили.

В Москве 5 июня неизвестные "заминировали" более 50 объектов. Среди них оказалось здание Госдумы, а также ТЦ "Охотный ряд ", отели Akvarel и Savoy. Днем ранее также проверялись более 200 объектов. Злоумышленники сообщали об угрозе взрывов через интернет. Аналогичная информация в июне поступала о ГУМе и Останкинской башне.