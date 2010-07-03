В МИД РФ предупредили об угрозе подтоплений в Анталье

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В министерстве иностранных дел России предупредили граждан страны об опасности нахождения в турецкой Анталье. Об этом говорится в Twitter департамента ситуационно-кризисного центра МИД РФ.

В ведомстве отметили, что в регионе ожидаются обильные осадки. Кроме того, по прогнозам, в Анталье будет дуть сильный ветер.

Помимо этого, существует угроза подтоплений, которая актуальна на среду и четверг.

"11–12 декабря в провинции Анталья действует метеопредупреждение: обильные осадки и шквалистый ветер; угроза подтоплений; возможно ограничение дорожного движения", – сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в турецких отелях введут налог за проживание в них. Инициатива вступит в силу с 1 января 2020 года.