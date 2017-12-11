В Варшаве прокомментировали подрыв польского автобуса на Украине

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Министерство иностранных дел Польши прокомментировало инцидент с польским автобусом под Львовом. Неизвестные подложили туда взрывчатку. Ведомство выразило обеспокоенность по факту происшествия.

"Это очередной антипольский инцидент на территории Украины", – цитирует МИД Польши ТАСС. В ведомстве также подтвердили, что в ночь с 9 на 10 декабря под Львовом произошло повреждение польского автобуса, под который было подложено взрывное устройство.

В автобусе никого не было в момент, когда сработала бомба. При этом 23 польских туриста не смогли продолжить поездку по стране, их возвращают домой в сопровождении польских консульских служб.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел на стоянке у отеля "Барская гора". В результате происшествия повреждены обшивка багажного отделения и боковые стекла.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин полагает, что инцидент может быть провокацией перед визитом на Украину президента Польши Анджея Дуды 13 декабря.