КНДР пообещала США "боль и страдания" в ответ на новые санкции

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КНДР пообещала США сильный ущерб и страдания, если в отношении государства будут приняты новые санкции, сообщает "Газета.ру".

В центральном телеграфном агентстве Кореи Штаты назвали "кровожадным зверем", пытающимся помешать развитию КНДР. В МИД страны также заявили, что "супермощное термоядерное оружие" было разработано для сдерживания возрастающих враждебных действий со стороны США и предотвращения ядерной войны на Корейском полуострове.

Обострения в отношениях между Пхеньяном и Вашингтоном возникают каждый раз после того, как Северная Корея проводит очередные баллистические или ядерные испытания. Последний конфликт произошел на фоне успешного тестирования водородной бомбы, которое провела КНДР.

После очередного обмена военными угрозами между странами США сообщили, что 11 сентября вынесут на голосование Совета Безопасности ООН проект резолюции по новым санкциям в отношении КНДР.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын ответил на это масштабным праздником для ученых-ядерщиков, чтобы поздравить их с проведением шестого ядерного испытания.