Председатель КНР призвал китайцев экономить еду

Фото: AP Photo/Ng Han Guan

Китайский лидер Си Цзиньпин попросил соотечественников экономить еду, а также сократить пищевые отходы. Он напомнил, что надо осознавать риски в сфере продовольственной безопасности, передает News.ru.

При этом Си Цзиньпин уточняет, что производство зерна в стране постоянно растет. Он уверен, что надо укрепить законодательство, усилить надзор для пресечения излишних трат продовольствия.

"Необходимо усиливать пропаганду и просвещение, эффективно развивать привычку умеренности и экономии в еде, создавать в обществе атмосферу стыда за расточительство продовольствия и гордости за экономию", – обратил внимание Си Цзиньпин.

В течение последних лет глава КНР выступает с призывами, направленными на противодействие расточительству.

Ранее врач оценил опасность нового вируса в Китае. SFTS заразились уже минимум 60 человек, семеро из них скончались.