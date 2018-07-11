В Афганистане погибли десять человек при атаке на департамент образования

Фото: ТАСС/Zuma/Rahmat Alizadah

Стало известно о смерти десяти человек во время вооруженного нападения на здание департамента образования в Джелалабаде. Еще десяток пострадавших получили ранения, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в административном центре провинции Нангархар Джелалабаде. Представитель губернатора в правительстве рассказал, что нападавшие сначала подорвали взрывчатку у входа в здание, а затем подожгли его. По словам очевидцев, около пятидесяти человек могут находиться в помещении. Также преступники удерживают нескольких заложников.

Пока что ни одна группировка не взяла на себя ответственность за происшествие.

Ранее во время теракта 16 июня в Афганистане погибли 25 человек. Ответственность за взрыв в провинции Нангархар взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство".