Американского дипломата отправили в тюрьму в Турции

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Турецкий суд приговорил к восьми годам тюрьмы сотрудника американского генконсульства в Стамбуле Метина Топуза, сообщает "Экспресс газета".

Его признали виновным в пособничестве террористической группировке.

Турецкие спецслужбы задержали Топуза в 2017 году. Таким образом, дипломат находится под стражей три года. Его обвиняли также в шпионской деятельности, в "нарушении конституции" и "попытке сместить турецкое правительство".

В июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, который власти быстро подавили. В Анкаре считают, что эти волнения были организованы при непосредственном участии диппредставительств США.